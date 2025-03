Juventusnews24.com - Nazionali Juve Settore Giovanile, un 2008 e un 2009 convocati con l’Italia U17: ecco i nomi scelti da Favo per i prossimi impegni

di Fabio Zaccaria, due bianconeri selezionati da misterper le sfide contro Slovacchia, Ucraina e Croazia in vista dell’Europeo U17:di chi si trattaLa Nazionale Italiana U17 si appresta ad esordire nel gruppo A1 di qualificazione al prossimo titolo europeo di categoria: 20 sono gli Azzurrini preda Massimilianoin vista delle tre sfide che li vedranno impegnati dal 19 al 25 marzo. Fra ispiccano due bianconeri, un classeed untitolarissimi dellantus Under 17.Nel reparto difensivo il primo nome è quello di Benit Borasio, classesempre presente nelle decisioni die capitano nel gruppo di Cioffi. Nel reparto offensivo invece, la novità è la presenza di Destiny Elimoghale, già testato nel ritiro di Novarello e confermato per le sfide contro Slovacchia, Ucraina e Croazia.