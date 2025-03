Nasce Proger Art&Culture Rutelli alla guida | 1 mld per trasformare Riad nella capitale mondiale dell’arte

Leggi su Ildenaro.it

Art&Culture, la nuova business unit dedicataconsulenza culturale di, gruppo internazionale leader nell’engineering. A condurla sarà l’ex vicepremier, ministro e sindaco di Roma Francesco. “Al mondo non esisteva un’unica realtà che offrisse una visione integrata di Engineering e Arte pubblica. Ora esiste – dice Marco Lombardi, Ceo di-. I programmi di arte e cultura non vanno solo immaginati e suggeriti, vanno anche resi possibili e realizzati. Expertise e sensibilità della cultura artistica devono essere integrati con la concretezza e pragmaticità dell’ingegneria e del project management”.gestisce già per conto della Royal Commission for Riyadh City, il progetto Riyadh Art: oltre un miliardo di dollari che trasformeranno ladell’Arabia Saudita nel più grande museo a cielo aperto del mondo con settecento opere di arte contemporanea.