Anteprima24.it - Nasce iurIA: la prima banca dati giuridica italiana sui diritti fondamentali alimentata con l’AI

L'associazione Fondamenta ETS annuncia il lancio di, una piattaforma innovativa che rivoluziona l'accesso alla giurisprudenza sui.Grazie all'intelligenza artificiale,organizza e analizza le sentenze più rilevanti della Corte Europea deidell'Uomo (CEDU), della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, della Corte Costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione, rendendole facilmente consultabili e fruibili da studiosi, professionisti e cittadini.Un progetto per tutticon l'obiettivo di rendere la conoscenzapiù accessibile, fornendo uno strumento avanzato ma intuitivo per la ricerca e l'approfondimento. Il database è gratuito, interamente in italiano e disponibile online sotto licenza Creative Commons BY-NC-SA.