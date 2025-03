Liberoquotidiano.it - Nasce il Digital Journalism Fest, il festival dedicato al futuro dell'informazione e della comunicazione digitale

Il prossimo 22 marzo, dalle 14 alle 22, BASE Milano ospiterà la prima edizione del, un evento ideato e prodotto dal giornalista Francesco Oggiano,ale. Ilival, diretto dall'esperta di mediai Virginia Giammaria, offrirà una giornata di incontri, panel, masterclass e live podcast per esplorare temi come il giornalismo social, il ruolo dei creator, l'intelligenza artificiale e i migliori strumenti per la creazione di contenuti. Un evento che unisce appassionati die innovatori Ildall'esigenza di mettere in contatto chi innova il settorecon chi desidera comprendere meglio il mondo. L'evento si propone di creare un dialogo tra giornalisti, creator ed esperti, offrendo una visione completa'evoluzione