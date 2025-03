Ilfattoquotidiano.it - Narcotraffico dal Sud America, sequestrati 215 chili di cocaina a Catania: la droga nascosta tra la frutta esotica – Video

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Finanzieri del comando provinciale dihanno eseguito, con il supporto di unità della compagnia Pronto impiego e cinofile, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Dora Catena nei confronti di sei persone accusate di avare gestito un’intensa attività dicon importazioni dall’estero, con l’aggravante dell’ingente quantitativo. Contestualmente, è stata data esecuzione a un decreto d’urgenza emesso della Procura che ha disposto il sequestro di beni nella disponibilità degli indagati per circa 7,7 milioni di euro. Al centro delle indagini dell’operazione ‘Lost and found’, ingenti quantitativi diche sarebbero stati importati dal Sudcon dei container.Durante l’operazione le Fiamme gialle hanno eseguito tre sequestri per oltre 215 chilogrammi die acceso un faro su una partita da oltre 300 chilogrammi poi non finalizzata.