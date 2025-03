Terzotemponapoli.com - Napoli, Zaccaria: “E’ davvero finita?”

Ildeve cimentarsi, con alcune difficoltà, nello sprint finale. Mario, nel suo consueto editoriale per www.magazine.com, analizza quest’ultimo scorcio di stagione degli azzurri. Di seguito quanto scritto.: “Partiamo dalla ragione”“Allora, è? La ragione dice sì, la matematica dice ni, il cuore dice no! Partiamo dalla ragione. Cinque pareggi, una sconfitta e una vittoria nelle ultime sette partite la dicono lunga sullo stato di forma con il quale ilsi presenta ai blocchi di partenza dello sprint finale della stagione. L’Inter è più squadra. Ha una rosa spropositata e ben più qualificata e nonostante il fatto che debba affrontare, oltre al campionato, altre due competizioni alquanto dispendiose, quali la Coppa Italia e soprattutto la Champions League, sembra avere il pragmatismo, il cinismo e più in generale le qualità per arrivare dovunque fino in fondo.