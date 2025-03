Terzotemponapoli.com - Napoli, ‘senti’ Cassano…

Secondo Antonio Cassano, il.Di seguito le dichiarazioni che l’ex talento barese ha rilasciato a ‘Viva El Futbol’ sulla lotta per il tricolore. “Se ilè ancora in corsa per lo scudetto? Secondo me no, è finita. Ieri abbiamo visto il termine del campionato, proprio sotto tutti i punti di vista: l’Inter a Bergamo ha dimostrato che è la più forte. Distruggendo una squadra che ha fatto un calcio meraviglioso come l’Atalanta. Calendario dell’Inter? L’Atalanta ha un calendario tremendo, la prossima c’è-Milan: non lo so.”.Gli errori deldi Conte. “E’ vero che i partenopei a Venezia meritavano di vincere, ma non ha fatto una grande prestazione. Ma anche con l’Udinese in casa e in altre gare sta lasciando punti per strada. Io son convinto che la mazzata che ha avuto Conte col mercato di gennaio, l’ha recepita anche la squadra.