Napoli rivoluzione in vista | sette acquisti sul mercato attacco da rifondare

Il Napoli si prepara a una profonda rifondazione in vista della prossima stagione, con almeno sette nuovi acquisti in arrivo per rinforzare la rosa. La priorità assoluta è l'attacco, che dovrà essere rinnovato dopo l'addio ormai certo di Victor Osimhen e il possibile trasferimento di Khvicha Kvaratskhelia.Secondo La Gazzetta dello Sport, il club partenopeo incasserà almeno 75 milioni di euro dalla clausola rescissoria di Osimhen, valida solo per l'estero, cifra che sarà reinvestita per individuare il suo erede. Il nuovo direttore sportivo, Giovanni Manna, è già al lavoro per trovare i rinforzi adatti, con diversi profili monitorati per la nuova stagione.I nomi per il dopo OsimhenTra i principali obiettivi per il ruolo di centravanti c'è Jonathan David, attaccante canadese del Lille, già seguito in passato dal Napoli e considerato un profilo ideale per il gioco offensivo della squadra.