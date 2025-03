Tvplay.it - Napoli, Osimhen finanzia il nuovo bomber: pronto il colpo Champions

Ilha messo in cantiere ilper potenziare la squadra in vista del ritorno in. Lo finanzierà: lo scenario.Potrà disporre di un budget consistente ilper rinforzare la rosa nel corso del mercato estivo. Ai circa 70 milioni incamerati a gennaio attraverso la cessione di Khvicha Kvaratskhelia al PSG (rimasti in cassa) se ne aggiungeranno infatti ulteriori 75 grazie alla partenza di Victor, divenuto l’oggetto del desiderio di mezza Premier League. I fondi in questione finanzieranno le numerose operazioni in entrata messe in cantiere dal club, intenzionato ad allestire una rosa maggiormente profonda e in grado di sostenere il doppio impegno (Serie A e).ilil(Ansa) TvPlay.itLa priorità, in tal senso, consisterà nell’ingaggiare un centravanti di comprovato valore, strutturato dal punto di vista fisico e capace di vedere regolarmente la porta avversaria.