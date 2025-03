Terzotemponapoli.com - Napoli, Improta: “L’errore contro la Roma pesa ancora”

L’ex calciatore del, Gianni, ha commentato il momento della squadra azzurra a Radio Marte, dopo il pareggioil Venezia. Un’analisi che tocca diversi aspetti della stagione attuale e riflette sulle difficoltà che il club sta attraversando in questo periodo cruciale.La partitail Venezia: un pareggio che lascia l’amaro in boccaSecondo, la garail Venezia ha visto ilgiocare in maniera altalenante. Il rendimento dei partenopei, infatti, è stato caratterizzato da alti e bassi dal punto di vista del gioco. A ciò si è aggiunta anche una componente sfortunata che sembra accompagnare la squadra allenata da Antonio Conte in questa fase della stagione. L’ex calciatore ha sottolineato come la squadra azzurra abbia cercato di esprimersi nel miglior modo possibile, ma l’avversario ha saputo chiudere bene gli spazi, soprattutto sugli esterni, riuscendo a imbrigliare tatticamente le scelte di Conte.