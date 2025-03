Primacampania.it - Napoli, il sogno scudetto resta vivo: Conte prepara la rimonta in cinque mosse

– Il pareggio di Venezia ha rallentato la corsa del, che ora si trova a tre punti dall’Inter capolista con ancora nove partite da giocare. Nulla è perduto e Antonionon ha intenzione di mollare. Il rendimento recente (6 punti nelle ultime 5 giornate) ha mostrato qualche difficoltà rispetto alle dirette concorrenti, ma la sosta per le nazionali potrebbe rivelarsi provvidenziale per riordinare le idee.L’obiettivoè chiaro nella testa dell’allenatore e si basa supunti chiave:1.Il ritorno di David Neres e il 4-3-3 – Con l’esterno brasiliano nuovamente a disposizione,potrà tornare al modulo che aveva proiettato ilin testa alla classifica, lasciando comunque aperta la possibilità di variare con il 3-5-2.2.Maggior incisività in zona gol – Il problema principale della squadra è la difficoltà a segnare.