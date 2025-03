Napolipiu.com - Napoli, il ritorno di Neres: il tridente di Conte per sfidare il Milan

Leggi su Napolipiu.com

, ildi: ildiperil">Davide il, un binomio che potrebbe segnare la ripartenza deldopo la sosta. Come riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’esterno brasiliano, già protagonista nella fase più brillante della stagione azzurra, si prepara a rientrare dopo l’infortunio muscolare che lo ha costretto ai box per cinque partite. Un’assenza che ha coinciso con una frenata evidente per la squadra di, capace di raccogliere solo una vittoria (contro la Fiorentina), tre pareggi (Lazio, Inter e Venezia) e una sconfitta a Como.Come sottolinea Mandarini, senzae con Spinazzola e Olivera ancora a mezzo servizio, il tecnico ha modificato l’assetto tattico, alternando il 3-5-2 e il 4-2-3-1. Ora, però, con il brasiliano pronto a tornare a disposizione, il 4-3-3 potrebbe riproporsi come soluzione principale, soprattutto in vista della sfida contro il