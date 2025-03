Ilnapolista.it - Napoli, il ritorno al 4-3-3 dipenderà dal recupero di Neres (Repubblica)

, ilal 4-3-3daldi)Ora c’è la sosta. Alin campo, ilpotrebbe schierarsi nuovamente col 4-3-3.daldi David. Ne scrivecon Marco Azzi:Il tecnico potrà comunque sfruttare i prossimi giorni per gettare le basi di una nuova rivoluzione, che avrà in caso di successo il sapore agrodolce di una restaurazione. Si profila infatti per le ultime 9 tappe del campionato ilal 4- 3- 3, il modulo con cui gli azzurri hanno ottenuto più vittoriee segnato più gol nel corso di questa altalenante stagione. Tuttodalcompleto di David, sparito dai radar da sei giornate per un serio infortunio muscolare. La sua indisponibilità si è materializzata proprio nel momento peggiore, visto che il brasiliano avrebbe dovuto raccogliere a tempo pieno la pesantissima eredità di Kvaratskhelia, ceduto a gennaio al Paris Saint Germain.