Anteprima24.it - Napoli, il PalaDennerlein di Barra in gestione all’Aics per 8 anni

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIl(solo il Palazzetto dello Sport) affidato per 8, tra i maggiori enti di promozione sportiva riconosciuta dal Coni. Una possibile svolta, attesa a lungo, per l’impianto diEst. La gara è stata aggiudicata dopo i primi bandi andati a vuoto. A disporre l’aggiudicazione una determina del Servizio Promozione Attività Sportive di Palazzo San Giacomo. L’atto prende atto dei lavori della commissione, e sancisce l’affidamento indel Palasport di via Repubbliche Marinare.Ristrutturato con i fondi delle Universiadi 2019, in seguito l’impianto diè stato abbndonato e vandalizzato. Il Comune dil’ha poi riqualificato, prima di darne laai privati. Al comitato provinciale dell’Aics (Associazione Italiana Cultura e Sport) l’onere di riportarlo ai fasti originari.