Tvplay.it - Napoli, decisione presa: scelto l’erede di Lukaku, annuncio e tifosi spiazzati

Alla ricerca deldi Romelu: ilsembra finalmente aver deciso, spunta il nome che potrebbe soddisfare tutti. Ilresta sulla scia dell’Inter capolista, pur presentando diverse problematiche. La sosta potrebbe aiutare Antonio Conte a far quadrare le idee, nella speranza che dalle nazionali non arrivino brutte sorprese: è stato proprio questo il messaggio chiaro che lo stesso allenatore ha voluto lanciare dopo il pareggio di Venezia.Aurelio De Laurentiis pensieroso in campo (AnsaFoto) TvPlay.itIl problema del gol proprio contro i lagunari è sembrato lampante, ed anche per questo la dirigenza sta già lavorando per il futuro. Certo, l’assenza di David Neres pesa e non poco sulle dinamiche tattiche di una squadra alla quale in questo momento manca un elemento che sia in grado di creare superiorità numerica.