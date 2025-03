Zon.it - Napoli accoglie il primo Reading Party in Campania: un’esperienza letteraria collettiva

si prepara ad ospitare un evento culturale innovativo nel cuore del suo centro storico. Sabato 22 marzo, dalle 17:00 alle 19:30,Rhythms e Libri Sottolineati approdano per la prima volta incon un formato originale che sta conquistando gli appassionati di lettura in tutto il mondo.Un Salotto Letterario a Palazzo VeneziaLa cornice scelta per questo debutto è di assoluto prestigio: A’Mbasciata, un affascinante spazio all’interno di Palazzo Venezia, edificio del XIV secolo che per quattro secoli ha ospitato gli ambasciatori della Serenissima nel Regno di. Situato in Via Benedetto Croce 19, nel cuore dei Decumani, questo luogo carico di storia si trasformerà in un rifugio per bibliofili e appassionati lettori.Non un Book Club, macondivisa A differenza dei tradizionali circoli di lettura, ilpropone un formato originale: ogni partecipante porta con sé il proprio libro e legge in silenzio, condividendo lo spazio con altri lettori.