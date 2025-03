Lettera43.it - Napa, chi sono i membri del gruppo in gara all’Eurovision 2025 per il Portogallo

Un po’ Red Hot Chili Peppers, un po’ Beatles, con larità degli Arctic Monkeys e la sensibilità di Tom Jobin. Si descrivono così Francisco Sousa, João Guilherme Gomes, João Rodrigues, Diogo Góis e João Lourenço Gomes., ilche rappresenterà ilSong Contestdi Basilea con il singolo Deslocado. La canzone, facendo riferimento alle origini della band sull’isola di Madeira, riflette l’esperienza di vivere da sfollati (appunto deslocados in lingua portoghese) sulla terraferma. Debutteranno in Svizzera durante la prima semifinale di martedì 13 maggio, sperando di staccare il pass per la finale di sabato 17.Chi, band che rappresenterà ilin uno scatto sui social (Instagram).Isiformati in uno scantinato dell’isola di Madeira, la terra che ha dato i natali anche al calciatore Cristiano Ronaldo, con il nome di Men on the Couch, ossia gli uomini sul divano.