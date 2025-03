Juventusnews24.com - Nainggolan Juve, a distanza di anni il belga parla del suo mancato trasferimento in bianconero! Ecco come sono andate le cose

Radja Nainggolan ha svelato un retroscena sul suo possibile approdo alla Juventus quando era al Cagliari. Le parole dell'ex centrocampista sono state riportate da TUTTOmercatoWEB. Ecco cosa viene evidenziato nel suo intervento.

PAROLE – «Cellino? Ero io che non ci volevo andare alla Juventus, è diverso. 2 anni prima che mi trasferissi alla Roma voleva prendermi ma il presidente disse: 'Non ti lascio ancora andare perché non è il momento giusto'. Mi aveva aumentato lo stipendio e mi aveva lasciato a Cagliari un altro anno. L'anno seguente la Juventus torna, arriva anche la Roma, la mia scelta. Però non potevano fare la trattativa in quel periodo, quindi sono rimasto fino a gennaio e poi sono andato dopo a Roma.