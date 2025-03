Donnapop.it - Myrta Merlino sta tirando troppo la corda, Pier Silvio Berlusconi furioso: addio a Pomeriggio 5?

Leggi su Donnapop.it

, la conduttrice di5, sembra essere al centro di un crescente malcontento all’interno di Mediaset. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela nella sua rubrica A Lume di Candela su Dagospia, la causa sarebbe legata alle numerose assenze didalla conduzione del programma.Queste pause frequenti, in particolare durante un periodo di forte impegno per la rete, hanno suscitato preoccupazione tra i vertici di Cologno Monzese, in primis. Se Barbara d’Urso, durante i suoi 15 anni alla guida del programma, ha sempre garantito la sua presenza anche nei momenti più difficili,ha richiesto più volte permessi e giorni di riposo, portando a sostituzioni frequenti. E ora, dopo l’ennesima richiesta di pausa, sembra che la situazione stia diventando insostenibile.