Ilrestodelcarlino.it - ‘My life’ al Cassero. Nando Timoteo pronto a stupire

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

AlTeatro Comunale, sabato 22 marzo alle 21 va in scena lo spettacolo “My life” di, un comico dal curriculum televisivo di rilievo, da Colorado a Striscia la Notizia, che si esibisce per la prima volta a Castel San Pietro Terme. "Lo spettacolo live è un alternarsi di situazioni comiche ad un ritmo forsennato – afferma l’associazione Teatro La Bottega del Buonumore, che organizza la stagione “Risate al” –. Presenta una visione non convenzionale del mondo, come in un caleidoscopio.parla soprattutto di vita, attualità, razzismo, dei suoi figli, del matrimonio e di altre disgrazie. Parte fondamentale di ogni suo spettacolo è il pubblico: senza, non vuole sentire ragioni, non si esibisce. Il suo humour è sottile e intelligente. Un artista poliedrico che cattura l’attenzione del pubblico e la sostiene ad un alto livello alto di qualità e divertimento".