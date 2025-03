Liberoquotidiano.it - Musica e forum calcistici: ecco la vita quotidiana di Re Carlo e William, cosa emerge

Torna alla ribalta e in discussione il prosieguo della “vacanza” in America del principe Harry. Con un colpo di scena, il giudice distrettuale di Washington DC, Carl Nichols, ha ordinato che parte dei documenti forniti dal duca di Sussex per ottenere il visto statunitense vengano resi pubblici entro martedì 18 marzo. È proprio intorno a questa questione- scoprire se il figlio di reha mentito o no per ottenere il visto e vivere in California- che ruota la battaglia legale iniziata nel 2022 dal think thank conservatore Heritage Foundation contro il Dipartimento di Stato, il quale aveva accolto e poi secretato il contenuto delle risposte fornite dal rampollo reale all'Immigration Office al momento del suo ingresso negli States al seguito della moglie americana. A scatenare il dibattitto erano state le affermazioni contenute nell'autobiografia “Spare”, in cui lo stesso principe ammetteva di aver fatto uso di droghe in passato, circcostanza che per l'appunto va dichiarata e può compromettere l'ingresso in America, figuriamoci l'attenimento del visto.