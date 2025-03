Lanazione.it - Muore in gita scolastica a 19 anni: malore in nave, drammatici soccorsi. “Addio Aurora”

Grosseto, 18 marzo 2025 – Una, un momento di istruzione ma anche di spensieratezza e divertimento. Un viaggio che si trasforma in tragedia e una ragazza di diciannovemorta. Forse, come dicono le primissime ipotesi dei medici, per un infarto. Tragedia in mare, su un traghetto tra Napoli e la Sicilia.Bellini, diciannove, di Batignano, frazione di Grosseto, è spirata dopo l’allarme dei compagni che l’hanno vista svenire mentre la comitiva, formata da studenti e professori, era sull’imbarcazione. Era ladell’istituto “Manetti Porciatti” di Grosseto, Polo Tecnologico con diversi indirizzi. Il trasferimento a Napoli, al porto, poi il traghetto direzione Sicilia. Qui sull’isola la comitiva sarebbe rimasta per alcuni giorni. Nella serata di lunedì l’imbarcazione era partita da non molto e si trovava all’altezza di Capri.