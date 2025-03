Liberoquotidiano.it - Muore a 29 anni nell'incendio della sua casa. Genova sotto choc: cosa c'è dietro al gesto

Tragediaa notte a: un uomo di 29è morto nel corso dell'dell'appartamento in cui viveva in via Galliano, nel quartiere di Sestri Ponente. Il rogo ha coinvolto 15 persone di cui quattro rimaste ferite, la più grave la madre del 29enne, ricoverata in codice rosso al San Martino. Altre tre persone sono state ricoverate in codice giallo all'ospedale di Villa Scassi. Sul posto la polizia che indaga sulla dinamica. Dalle prime informazioni si sarebbe trattato di unvolontario del giovane che si sarebbe dato fuoco. Notizia in aggiornamento