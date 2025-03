Multe in Italia 17 miliardi extra nel 2024 | classifica delle città arricchite

Quifinanza.it - Multe in Italia, 1,7 miliardi extra nel 2024: classifica delle città arricchite

I Comunini hanno dichiarato i guadagni dastradali pari a oltre 1,7di euro. Nelsi registra un aumento del 10% rispetto all’anno precedente. L’analisi, condotta da Facile.it sui dati Siope (il sistema informativooperazioni degli enti pubblici), mostra come le sanzioni per violazioni del Codice della Strada rappresentino una voce sempre più rilevante nei bilanci comunali. Milano, Roma, Firenze e Torino si confermano in testa per incassi complessivi.Milano guida lanazionale con oltre 204 milioni di euro, seguita da Roma con 145,8 milioni e Firenze con 61,6 milioni. In termini dipro capite, la prima posizione spetta a Siena, con una media di 171,5 euro per abitante. Anche tra i piccoli Comuni si registrano incassi importanti.dei Comuni con più incassiNeli Comunini hanno incassato oltre 1,7di euro dae sanzioni stradali, con un incremento del 10% rispetto alladel 2023.