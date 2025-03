MSI a Didacta 2025 | svelati i nuovi prodotti per l’Education tra mini-PC desktop per aule immersive e laboratori e All-in-One

Leggi su Orizzontescuola.it

Durante, MSI ha presentato numerose novità per il settore educativo, con particolare attenzione alle applicazioni tecnologiche, alla robotica e alle soluzioni per la didattica. Lo stand dell’azienda è stato allestito con un’area corsi dedicata, nella quale sono state illustrate le potenzialità deidispositivi e delle tecnologie sviluppate per il mondo scolastico.L'articolo MSI apertra-PC,pere All-in-One .