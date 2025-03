Mozart protagonista al Sannazaro | il Quartetto Gringolts e Lily Francis per la Scarlatti

Leggi su Ildenaro.it

Pagine scelte di Wolfgang Amadeussono l’argomento principe del concerto proposto giovedì 20 marzo (ore 20.30) al Teatrodal prestigiosoe dalla violista statunitensein scena per l’Associazione Alessandropresieduta da Oreste de Divitiis.“Una preziosa occasione – sottolinea Tommaso Rossi, direttore artistico della– per ascoltare la prima parte di un lavoro straordinario che ilfondato e diretto dal grande violinista russo Ilyaha dedicato all’esecuzione integrale dei sei Quintetti per archi scritti dal genio salisburghese. Tre di questi, il Quintetto per archi n. 1 in si bemolle maggiore K 174, il n. 3 in do maggiore K 515 e il n. 4 in sol minore K 516, costituiscono in sequenza il programma musicale della nostra serata”.