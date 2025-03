Puntomagazine.it - Movimento Lottiamo Insieme confluisce nell’Associazione “Precari in Rete – Poste italiane”

La decisione presa per rafforzare la lotta per i diritti dei lavoratorie di portare avanti le proprie istanze in maniera più efficace“Il, che riunisce i lavoratoridi, ha deciso di confluirein. Questa decisione è stata presa con l’obiettivo di rafforzare la lotta per i diritti dei lavoratorie di portare avanti le proprie istanze in modo più efficace. L’associazione chiede occupazione stabile, rispetto dei diritti, salari adeguati e un dialogo con l’azienda, organizzandosi online e promuovendo iniziative di sensibilizzazione. L’obiettivo è un futuro lavorativo più giusto e dignitoso per tutti”.Così in una nota il già Responsabile delCarmine Pascale, oggi responsabile del Comitato promotore Associazione “in”.