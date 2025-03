Motori di ricerca privati e anonimi non filtrati

Leggi su .com

Siamo abituati a cercare qualsiasi cosa sul motore diGoogle, per molti un vero e proprio punto di riferimento quando dobbiamo cercare qualcosa sul Web.Google e gli altridifamosi hanno la fama di tracciare ogni attività dell'utente, così da poter rivendere i profili diad aziende pubblicitarie interessate a vendere prodotti su misura (tramite i banner online). Ma non è tanto questo il problema, il vero limite di Google è che filtra i risultati rimuovendone tantissimi per motivi legali, a seguito di richieste di aziende o governi.In questa guida vi mostreremo invece i miglioridiedsenza filtri nell'indice, utili da utilizzare se amiamo particolarmente la privacy e vogliamo più varietà di contenuti da trovare sul web, in particolare sorgenti web non accessibili o non indicizzati su Google.