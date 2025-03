Mostre di primavera in Italia | un viaggio tra arte fotografia e bellezza

Leggi su Funweek.it

Lainsi accende dicon una serie diimperdibili, che trasformano le città in veri e propri musei a cielo aperto. Dalle atmosfere surreali di Milano alle evocazioni rinascimentali di Certaldo, passando per le installazioni monumentali di Caserta e le suggestioni fotografiche della Versilia, ogni tappa diventa un’occasione per immergersi in universi visivi unici e affascinanti. Preparatevi a untra passato e presente, tra identità, memoria e sogno.Certaldo: il Decameron trae resistenzaNel cuore della Toscana, il borgo medievale di Certaldo celebra i 650 anni dalla morte di Giovanni Boccaccio con “Boccaccio 25“, una mostra inaugurata il 1° marzo e aperta al pubblico fino al 18 maggio, curata da Davide Sarchioni che rivisita il Decameron attraverso le opere di Thomas Lange e Mutsuo Hirano.