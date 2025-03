Lettera43.it - Morte Purgatori, quattro medici rinviati a giudizio: sono accusati di omicidio colposo

La procura di Roma ha chiesto il rinvio aperdiper ladel giornalista Andrea. Secondo i pm, il radiologo Gianfranco Gualdi, i suoi collaboratori Claudio Di Biasi e Maria Chiara Colaiacomo, e il cardiologo Guido Laudani avrebbero commesso errori diagnostici e somministrato terapie non adeguate., affetto da tumore polmonare con metastasi, sarebbe morto a causa di un’endocardite infettiva non riconosciuta in tempo. La diagnosi iniziale di metastasi cerebrali, formulata da Gualdi dopo una risonanza magnetica, avrebbe portato a cure inutili e debilitanti.LEGGI ANCHE: Andrea, la lettera dei figli al padre: «La tuauna catastrofica sequenza di errori»Claudio Di Biasi accusato di aver falsato un refertoL’accusa ha contestato anche la mancata individuazione di lesioni ischemiche in una successiva tac e la mancata impostazione di un corretto percorso diagnostico da parte del cardiologo.