Cityrumors.it - Morte Gene Hackman, sempre più mistero: la moglie chiama il medico da morta

Leggi su Cityrumors.it

C’è un clamoroso retroscena che emerge sulla star di Hollywood e Betsy Arawaka, a raccontarlo è il dottore che li aveva in curaUno scenario clamoroso e incredibile. E che fa pensare che qualcosa non torna. Ilsulladell’attoree di suaBtesy va avanti anzi non smette di alimentare polemiche e gialli.più: lailda(Ansa Foto) Cityrumors.itSullae su tutto quello che è successo non fanno che arrivano informazioni strane anzi stravaganti. Ci sonopiù situazioni sulla macabra vicenda che coinvolge i due coniugi che sono morti all’improvviso e insieme, almeno così sembrava fino a qualche settimana fa. Già perché continuano a venir fuori dubbi e cose nuove.La coppia è stata trovatanella propria casa e, a quanto pare, Betsy Arawaka èa causa di un virus trasmesso dai roditori.