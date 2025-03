Palermotoday.it - Morte di un operario a Monreale, Pasquale De Vardo (Feneal Uil Tirrenica): "Vicini al dolore della famiglia"

Leggi su Palermotoday.it

"Siamoai familiari di Antonio Alongi in questo momento di profondoper la sua tragica scomparsa - afferma il segretarioUilDe- Gli incidenti sul lavoro rappresentano purtroppo una vera piaga per il settore edile, per questo, al di là delle.