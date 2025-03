Morte di Andrea Purgatori chiesto processo per quattro medici L’accusa di omicidio colposo | diagnosi errate omissioni e terapie rischiose

Leggi su Open.online

Unatardiva e una lunga «sequela di errori e» che hanno portato alladel giornalista, per questi motivi la procura di Roma hail rinvio a giudizio per. Il radiologo Gianfranco Gualdi, l’assistente Claudio Di Biasi, la dottoressa Maria Chiara Colaiacomo e il cardiologo Guido Laudani, già indagati, dovranno rispondere deldi. Un decesso, quello avvenuto nel luglio 2023, che si sarebbe potuto evitare, come i familiari del giornalista e poi la stessa perizia medico-legale disposta dal gip avevano sostenuto. L’udienza preliminare si terrà a Roma il prossimo 19 settembre.Gli errori deisecondo la procuraSecondo quanto avevano scritto i periti lo scorso settembre, l’equipe dei radiologi non refertò correttamente «l’esame di risonanza magnetica dell’8 maggio 2023 e quelli del 6 giugno e dell’8 luglio».