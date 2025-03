Tpi.it - Morte Andrea Purgatori, chiesto il rinvio a giudizio per omicidio colposo per 4 medici

La Procura di Roma hailpernei confronti di quattroche ebbero in cura il giornalista, morto nel luglio del 2023 all’età di 70 anni. Si tratta del radiologo Gianfranco Gualdi, del suo assistente Claudio Di Biasi e della dottoressa Maria Chiara Colaiacomo, entrambi appartenenti alla sua equipe, e del cardiologo Guido Laudani. L’udienza preliminare davanti al Gup è fissata per il prossimo 19 settembre.Secondo i magistrati capitolini, isbagliarono la diagnosi, somministrando aterapie inappropriate che causarono la sua. Nella perizia tecnica stilata dai consulenti dei pm si legge che il giornalista, pur affetto da tumore polmonare in metastasi, è deceduto per le conseguenze di una endocardite infettiva.