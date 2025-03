Thesocialpost.it - Morte Andrea Purgatori, chiesto il processo per quattro medici: l’accusa è omicidio colposo

Svolta nel caso della morta di: la Procura di Roma hail rinvio a giudizio perche ebbero in cura il giornalista, venuto a mancare improvvisamente nel luglio del 2023.Leggi anche: Lascia la compagna e sparisce nel nulla: il dramma di Davide, le disperate ricercheNei confronti del radiologo Gianfranco Gualdi, il suo assistente Claudio Di Biasi e la dottoressa Maria Chiara Colaiacomo, entrambi appartenenti alla sua equipe, e il cardiologo Guido Laudani, è contestato il reato di. L’udienza preliminare è fissata al prossimo 19 settembre.era morto il 19 luglio 2023 dopo una breve e fulminante malattia. Il giornalista si trovava in cura per un tumore ai polmoni e alcuni problemi celebrali. Ed è proprio su quest’ultima patologia medica che si concentrano le indagini della procura.