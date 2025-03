Lapresse.it - Morte Andrea Purgatori, chiesto il processo per quattro medici

ilperper ladi. La Procura della Repubblica di Roma ha inviato la richiesta di rinvio a giudizio percamici bianchi a cui viene contestato il reato di omicidio colposo in relazione al decesso del giornalista. L’udienza preliminare è stata fissata il 19 settembre 2025., la malattia e lamorì il 19 luglio 2023 in ospedale a Roma. Sulle cause delladel reporter, che era malato di tumore, non c’è stata chiarezza e si è molto dibattuto, tanto che è stata aperta un’inchiesta e il tribunale di Roma ha disposto una super perizia per stabilire cosa abbia portato al decesso del giornalista.