Lapresse.it - Morte Andrea Prospero, suicidio ‘in diretta’ in chat: arrestato 18enne per istigazione a suicidio

Leggi su Lapresse.it

Unavvenuto online, sul filo dellache corre tra persone: da un lato, studente universitario fuorisede, dall’altro ile messo ai domiciliari all’alba di lunedì dalla squadra mobile di Perugia.Arriva a quasi due mesi di distanza la svolta nel caso delladel 19enne di Lanciano, in provincia di Chieti, ritrovato senza vita lo scorso 29 gennaio, dopo cinque giorni di ricerche, nella stanza di un B&B preso in affitto nel centro di Perugia, dove frequentava la facoltà di Informatica.L’accusa è dialL’accusa è dio aiuto almentre un secondo, di origini campane, è indagato con l’accusa di aver venduto i farmaci cheha utilizzato per togliersi la vita. Ilè rimasto in, scambiando messaggi con, e accertandosi che il 19enne universitario avesse assunto tutti i farmaci, benzodiazepine e ossicodone, un mix letale che ha avuto un effetto depressivo sul sistema respiratorio e cardiovascolare.