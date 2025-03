Genovatoday.it - Morta schiacciata da una palma: al via gli accertamenti su lavori stradali e manutenzione dell’albero

Leggi su Genovatoday.it

La famiglia di Francesca Testino non si capacita sulla dinamica che ha causato la tragica morte lo scorso mercoledì, quando la 57enne è stata travolta da unacaduta da un'aiuola in piazza Paolo Da Novi. La madre e la sorella di Testino hanno nominato l'avvocato Emanuele Lamberti come legale.