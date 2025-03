Lanazione.it - Morì a 24 anni per choc anafilattico. Caso a rischio prescrizione

Pisa, 18 marzo 2025 – L’appello è stato fissato a settembre. Chiara Ribechininel 2018 in seguito a una gravissima reazione allergica, dopo una cena nell’agriturismo di Colleoli sulle colline di Palaia. A settembre 2023 era arrivata la sentenza di primo grado, che aveva portato a una condanna per la legale rappresentante del locale, dove la 24enne cascinese aveva cenato quella sera e dove era cliente abituale, e due assoluzioni per le cuoche. Chiara ebbe uno: il 15 luglio qualcosa non funzionò e il processo di primo grado ha cercato proprio di capire che cosa non andò nella comunicazione tra cucina e sala. Alla ragazza furono serviti piatti contenenti latte cui era allergica fin dalla nascita. Il procedimento per omicidio colposo si è concluso con il dispositivo letto dal giudice Domenico Rocco Vatrano.