Morgane torna tra viaggi nel tempo e il mistero sulla paternità del quarto figlio

Dopo l’arrivo in Italia del suo alter ego americano,questa sera su Rai 1 l’unica ed originale– Detective Geniale, madre single e consulente della polizia di Lille con un quoziente intellettivo altissimo. La serie franco-belga di TF1 è giunta con successo alla quarta stagione e nei nuovi otto episodi, in onda in quattro prime serate, ne succederanno di tutti i colori. come quelli che la protagonista, interpretata da Audrey Fleurot, continua ad indossare tutti insieme restando sempre sopra le righe.Dove eravamo rimastiAlla fine della stagione precedente,ha scoperto di essere incinta di une, ovviamente, affronterà questa situazione alla sua singolare maniera. Prima però dovrà risolvere ilpiù importante di tutti: chi, tra Timothée (Jérémy Lewin), David (Doudou Masta) e Karadec (Mehdi Nebbou) è il padre delche attende? Una questione spinosa e resa ancor più complicata dal fatto che Karadec ha chiesto il trasferimento al reparto di indagini finanziarie e sarà sostituito dall’ispettore Prigent (Thomas Scimeca), con il qualedovrà ora interfacciarsi sul lavoro.