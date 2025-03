Iodonna.it - Morgane scoprirà chi è il padre del bambino che aspetta?

Dopo l’ottimo successo riscosso negli anni passati, arriva in prima tv alle 21.30 su Rai 1 la quarta stagione di– Detective geniale, serie francese amatissima anche in Italia. Protagonista, l’esuberante Audrey Fleurot nei panni di una donna delle pulizie dall’altissimo QI che finisce per collaborare alle indagini di un commissariato di polizia a Lille in Francia. E che, nei nuovi episodi, si ritrova incinta senza sapere chi è ildel. “Belcanto”, la nuova clip della serie tv X Leggi anche › “– Detective geniale”: la recensione di Aldo Grasso della serie tv su RaiUno e RaiPlay– Detective geniale 4 su Rai 1 e RaiPlay, la trama della prima puntataDonna delle pulizie dall’altissimo QI,è una mamma single che vive a Lille e che, grazie al suo intuito sopraffino, diventa presto l’arma segreta della polizia della città per risolvere i casi di omicidio.