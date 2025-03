Bergamonews.it - Morgane, Fast X, Le Iene, Equalizer o Chef? La tv del 18 marzo

Per la prima serata in tv, martedì 18, su RaiUno alle 21.25 prende il via la nuova stagione della fiction “– Detective geniale 4”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Fronte-retro e “Iso 8601: nel primo,non sa ancora chi sia il padre del bambino. Intanto la squadra indaga sull’omicidio di Alexandra, una donna che si infiltrava ai funerali di gente sconosciuta. Ma Karadec decide di chiedere il trasferimento al reparto finanziario.Nel secondo,si reca in ospedale per l’ecografia del primo trimestre, ma si imbatte nel cadavere del dottor Bubè, un ginecologo specializzato in fecondazione assistita.deve anche affrontare il fatto che questo è l’ultimo caso con Karadec, ad aiutarli c’è il nuovo ispettore Prigent.Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Stasera tutto è possibile”, condotto da Stefano De Martino.