Tpi.it - Morgane – Detective geniale 4: le anticipazioni sulla prima puntata

Leggi su Tpi.it

4:(trama e cast) dellaQuesta sera, martedì 18 marzo 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda ladi4, la quarta stagione della serie tv franco-belga ideata da Alice Chegaray-Breugnot, Stéphane Carrié e Nicolas Jean. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaLa “per passione” sarà alle prese con un grande enigma: quello sull’identità del padre del bambino che porta in grembo.nelle scorse puntate si è innamorata di Adam Karadec, l’ispettore col quale lavora alla maggior parte dei casi. La loro è stata una storia tormentata, ed è per questo che nella scorsa stagione lei ha trovato conforto tra le braccia di un altro collega, l’impacciato Timothée Guichard.