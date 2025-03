Bubinoblog - MORGANE 4: SU RAI1 I NUOVI EPISODI DELLA DETECTIVE PIÙ BIZZARRA DELLA TELEVISIONE

Ritorna su, in prima visione assoluta, da martedì 18 marzo alle 21.30,, l’esplosiva einvestigatrice dai capelli rossi, con la quarta stagioneserie “Geniale”.Dopo il successo di ascolti in Francia e in Belgio, anche su Rai 1 arrivano i, in quattro prime serate, che continuano a seguire le indagini e le vicissitudini personali diAlvaro (interpretata da Audrey Fleurot), madre single e consulentepolizia di Lille con un quoziente intellettivo altissimo.DOVE ERAVAMO RIMASTI?Alla finestagione precedente,ha scoperto di essere incinta di un quarto figlio. Come affronterà questa situazione? Ovviamente alla sua singolare maniera. E questa volta, oltre a risolvere complicati casi di omicidio, tra cui un assassinio in una stanza chiusa, una casa infestata di fantasmi e un inquietante serial killer , dovrà affrontare il misteropaternità del figlio che attende.