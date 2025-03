Ilgiorno.it - Monza piange la “sciura” Edda: per 95 anni presenza gentile nel centro storico

, 18 marzo 2025 – La conoscevano tutti. È morta la “, pezzodi unache non c'è più. Per una vitaassidua del, vecchiettaarmata di carrello su cui si appoggiava per camminare e passare i pomeriggi, anche se negli ultimi tempi, un po’ per l’età e le condizioni fisiche, si era ritirata. È mortaCaruso, monzese doc, 95. Tutti la conoscevano come “la figlia” del Papà delle Calze,negozio del. Qualche anno fa, si era inventata anche un servizio di consegna express, una sorta di corriere a domicilio per chi non aveva tempo di andare a fare la spesa. Un modo soprattutto per rimanere sempre all’aria aperta e chiacchierare. “Mi piace stare con la gente - raccontava la signora- mi piace parlare con gli altri, ho bisogno di uscire e stare all’aria aperta.