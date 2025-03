Sport.quotidiano.net - Montevarchi, sprint finale. Serve la fame di Priore

Con il buon pareggio di Siena il Terranuova Traiana ha accorciato ancora di più la classifica nella zona caldissima dei play-out o giù di lì, dove sono racchiuse in soli 3 punti le quattro valdarnesi. Si va dai 29 dei biancorossi ai 32 di Figline (oggi messo meglio per la classifica avulsa),e Sangiovannese. Quasi superfluo rimarcare che le ultime 7 giornate della regular season assumano per il poker di squadre della vallata un peso specifico decisivo per cercare di salvarsi senza gli spareggi. Per giunta potrebbero esserci dopo il 4 maggio degli incroci "fratricidi". Nei giorni di sosta relativa del campionato ogni formazione impegnata nella lotta per non retrocedere sta provando a recuperare gli infortunati con l’obiettivo di presentarsi alla ripresa a ranghi completi. È la speranza di Atos Rigucci, al timone di un’Aquila che deve cercare di spezzare un digiuno lungo due mesi, visto che l’ultimo acuto risale al 19 gennaio.