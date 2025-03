Lopinionista.it - Montecitorio, audizione su etichettatura prodotti caseari mercoledì 19 marzo

ROMA –19, la Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati svolgerà le seguenti audizioni nell’ambito dell’esame, in sede referente, delle proposte di legge recanti “Modifica all’articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia dideia base di latte crudo”:ore 14.50 Cia-Agricoltori Italiani, Coldiretti, Confagricolturaore 15.15 Slow Food.L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di, viene trasmesso in diretta webtv.L'articolosu19L'Opinionista.