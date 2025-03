Monreale, studenti della Veneziano Novelli brillano ai Giochi Matematici del Mediterraneo

Leggi su Monrealelive.it

– Alla finale di area deidelun ottimo piazzamento per gli alunni. Lo scorso 7 marzo, all’istituto Sauro Franchetti di Palermo, gliGabriele Bucceri, Giulia Valerio e Samuele Di Girolamo, per le quarteprimaria; Karola Blando, Leonardo Tumminello, Michele Sardisco e Flavio Francesco Curcio, per le .