Money Monster – L’altra faccia del denaro | la storia vera dietro il film

Leggi su Cinefilos.it

del: lailDiretto da Jodie Foster,del(qui la nostra recensione) riunisce George Clooney con la sua co-star di Ocean’s Eleven, Julia Roberts, per raccontare ladi Lee Gates, un personaggio televisivo tenuto in ostaggio durante il suo programma di informazione finanziaria da uno spettatore scontento (Jack O’Connell) che ha perso i risparmi di una vita a causa dei consigli di Gates. Un racconto che prende dunque ispirazione in modo evidente da un preciso contesto e i suoi lati più oscuri, proponendo riflessioni sulle ingiustizie di tipo economico e su come a subire i danni dell’incoscienza altrui siano sempre i più deboli.LaildelSebbene ilsia un’opera di finzione, ci sono alcuni eventi recenti che sembrano aver influenzato la trama, tra cui gli omicidi in diretta del 2015 dei giornalisti Adam Ward e Alison Parker.