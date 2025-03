Internews24.com - Mondiale per Club Inter, la Fifa annuncia: «Finale da 2 miliardi di audience, ecco le innovazioni che introdurremo»

di Redazioneper, la: «da 2dileche». Le parole di Romy GaiRomy Gai, Chief Business Officer, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante l’evento “Un fenomenoWorld Cup 2025” organizzato da Luiss e Tuttosport per presentare il nuovoperdi questa estate, al quale dall’Italia parteciperannoe Juve. Queste le sue parole riportate dall’Ansa.LE ASPETTATIVE ECONOMICHE – «Abbiamo lavorato molto per supportare i nostri partner, nel fargli comprendere il potenziale di questo torneo, la totall’abbiamo simulata e i numeri ci dicono che dovremmo stare intorno ai 3,2. Per lale aspettative sono alte, da potenziali 2».LA CRITICA PER LE TROPPE PARTITE? – «Comesiamo responsabili dell’1% delle partite che si giocano nel mondo.